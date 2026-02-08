Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Simpson Manufacturing wird am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,56 Prozent auf 530,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Simpson Manufacturing noch 517,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, gegenüber 7,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simpson Manufacturing IncShs
|
07:01
|Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Simpson Manufacturing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Simpson Manufacturing IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Simpson Manufacturing IncShs
|164,40
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.