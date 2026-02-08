Simpson Manufacturing Aktie

Simpson Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912711 / ISIN: US8290731053

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Simpson Manufacturing wird am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,56 Prozent auf 530,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Simpson Manufacturing noch 517,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, gegenüber 7,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Simpson Manufacturing IncShs 164,40 1,67% Simpson Manufacturing IncShs

