Ausblick: Simpson Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Simpson Manufacturing äußert sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,72 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,47 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Simpson Manufacturing in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 658,8 Millionen USD im Vergleich zu 631,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at