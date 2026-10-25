Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Simpson Manufacturing präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD gegenüber 2,58 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 625,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD, gegenüber 8,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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