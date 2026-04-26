Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
|
26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Simpson Manufacturing wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,85 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 552,3 Millionen USD gegenüber 538,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simpson Manufacturing IncShs
|
07:01
|Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Simpson Manufacturing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Simpson Manufacturing IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Simpson Manufacturing IncShs
|154,70
|-2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.