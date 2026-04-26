Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simpson Manufacturing wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,85 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 552,3 Millionen USD gegenüber 538,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at