Simran Wind Project Aktie

Simran Wind Project für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N4F5 / ISIN: INE285K01026

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Simran Wind Project präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Simran Wind Project wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 11,22 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,25 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,64 Milliarden INR – ein Plus von 51,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Simran Wind Project 6,36 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,95 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 37,19 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 34,99 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 22,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

