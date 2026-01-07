Ausblick: Simulations Plus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simulations Plus lädt am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.11.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,193 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,994 USD im Vergleich zu -3,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 80,4 Millionen USD, gegenüber 79,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at