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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Simulations Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Simulations Plus äußert sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,320 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 80,4 Millionen USD, gegenüber 79,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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