Sinch AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CRFP / ISIN: SE0016101844

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sinch Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinch Registered stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,707 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2256,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,60 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,62 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,20 SEK je Aktie, gegenüber 0,260 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 26,96 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 27,08 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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