Sinch AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRFP / ISIN: SE0016101844
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sinch Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sinch Registered lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,590 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -7,220 SEK je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,15 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,84 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 SEK im Vergleich zu -7,600 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 27,76 Milliarden SEK, gegenüber 28,71 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
