Ausblick: Sinclair A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sinclair A äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinclair A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sinclair A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 838,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sinclair A 1,00 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,270 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,69 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,55 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at