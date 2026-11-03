Ausblick: Sinclair A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sinclair A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,266 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sinclair A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sinclair A nach den Prognosen von 6 Analysten 874,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 773,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,620 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net