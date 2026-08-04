Ausblick: Sinclair A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sinclair A wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD. Das entspräche einem Gewinn von 73,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,920 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,01 Prozent auf 839,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,620 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at