Ausblick: Sino Biopharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Sino Biopharmaceutical präsentiert in der am 31.08.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2021 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,105 CNY je Aktie gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 14,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 7,37 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,294 CNY, gegenüber 0,166 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 28,73 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 23,65 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at