Sinolink Securities Aktie

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WKN: 913157 / ISIN: CNE000000SV4

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sinolink Securities stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sinolink Securities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,192 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sinolink Securities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,739 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,620 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,79 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,52 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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