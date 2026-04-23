Ausblick: Sinolink Securities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sinolink Securities lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,164 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 2,20 Milliarden CNY gegenüber 2,63 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,40 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,608 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,32 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at