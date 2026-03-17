Sinopec Shanghai Petrochemical Aktie
WKN: 913741 / ISIN: CNE000000BB2
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sinopec Shanghai Petrochemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sinopec Shanghai Petrochemical wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,084 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 17,90 Prozent auf 17,35 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinopec Shanghai Petrochemical noch 21,14 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 CNY im Vergleich zu 0,030 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 73,97 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 74,44 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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