Sintercast ABShs Aktie
WKN: 635002 / ISIN: SE0000950982
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sintercast A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sintercast A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sintercast A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 SEK in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 34,0 Millionen SEK gegenüber 23,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,58 SEK, während im vorherigen Jahr noch 3,49 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 108,0 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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