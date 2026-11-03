Ausblick: Sintercast A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sintercast A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sintercast A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 34,0 Millionen SEK gegenüber 23,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,58 SEK, während im vorherigen Jahr noch 3,49 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 108,0 Millionen SEK waren.

Redaktion Finanzen.net