Sintercast ABShs Aktie

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WKN: 635002 / ISIN: SE0000950982

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sintercast A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sintercast A lädt am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,910 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 26,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 SEK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 27,0 Millionen SEK gegenüber 31,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,57 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,49 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 108,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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