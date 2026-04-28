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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sintercast A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sintercast A stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,460 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sintercast A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 15,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,1 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Sintercast A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 23,0 Millionen SEK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,61 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,49 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 118,4 Millionen SEK, gegenüber 108,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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