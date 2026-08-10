Ausblick: SiNtx Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SiNtx Technologies stellt am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SiNtx Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,730 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SiNtx Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 206,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,135 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -6,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at