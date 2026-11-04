SiNtx Technologies Aktie

SiNtx Technologies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40DG1 / ISIN: US8293927039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: SiNtx Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SiNtx Technologies präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SiNtx Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,307 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 533,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiNtx Technologies 0,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,830 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -6,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,2 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SiNtx Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu SiNtx Technologies Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SiNtx Technologies Inc Registered Shs 0,00 0,00% SiNtx Technologies Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen