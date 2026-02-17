Ausblick: SiriusPoint gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SiriusPoint wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,584 USD je Aktie gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll SiriusPoint nach den Prognosen von 3 Analysten 705,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 612,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,46 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,05 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at