Ausblick: SiriusPoint öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SiriusPoint wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,646 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SiriusPoint 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll SiriusPoint im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 799,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 USD, gegenüber 3,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at