Ausblick: SiriusXM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SiriusXM wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,781 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

SiriusXM soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 8,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at