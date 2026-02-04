SiriusXM Aktie
Ausblick: SiriusXM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SiriusXM öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,781 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SiriusXM ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SiriusXM in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 8,54 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,70 Milliarden USD in den Büchern standen.
