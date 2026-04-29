SiriusXM Aktie

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WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: SiriusXM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SiriusXM wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,709 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,590 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,55 Milliarden USD, gegenüber 8,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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