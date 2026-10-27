Ausblick: SiteOne Landscape Supply präsentiert Quartalsergebnisse

SiteOne Landscape Supply wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,46 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,45 Prozent erhöht. Damals waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent auf 1,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 3,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at