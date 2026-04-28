Ausblick: SiteOne Landscape Supply stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SiteOne Landscape Supply veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,330 USD. Dies würde einen Gewinn von 45,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SiteOne Landscape Supply -0,610 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 982,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,47 USD je Aktie, gegenüber 3,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at