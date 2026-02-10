Ausblick: SiteOne Landscape Supply stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SiteOne Landscape Supply wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,214 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,71 Milliarden USD, gegenüber 4,54 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at