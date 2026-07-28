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SiteOne Landscape Supply Aktie

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WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: SiteOne Landscape Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SiteOne Landscape Supply stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,46 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 4,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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