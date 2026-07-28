SiteOne Landscape Supply Aktie
WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: SiteOne Landscape Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SiteOne Landscape Supply stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,46 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 4,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiteOne Landscape Supply Inc
|
07:01
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SiteOne Landscape Supply Inc
Aktien in diesem Artikel
|SiteOne Landscape Supply Inc
|90,00
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.