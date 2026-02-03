SiTime Corporation Registered Shs Aktie

SiTime Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: SiTime informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SiTime veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 49,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 101,9 Millionen USD gegenüber 68,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 315,3 Millionen USD, gegenüber 202,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SiTime Corporation Registered Shs

Analysen zu SiTime Corporation Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

SiTime Corporation Registered Shs

