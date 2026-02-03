Ausblick: SiTime informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SiTime veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 49,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 101,9 Millionen USD gegenüber 68,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 315,3 Millionen USD, gegenüber 202,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

