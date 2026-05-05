SiTime Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: SiTime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SiTime lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -1,010 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 71,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 103,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie, gegenüber -1,720 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 485,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 326,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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