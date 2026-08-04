SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: SiTime öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SiTime wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SiTime noch -0,840 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll SiTime 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 146,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 110,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SiTime 69,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,95 USD, gegenüber -1,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 637,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 326,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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