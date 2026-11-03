Ausblick: SiTime stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SiTime stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte SiTime einen Verlust von -0,310 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 292,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 250,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SiTime einen Umsatz von 83,6 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,720 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 877,3 Millionen USD, gegenüber 326,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net