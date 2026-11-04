Sitowise Group Aktie
WKN DE: A2QSEV / ISIN: FI4000480215
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sitowise Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sitowise Group wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,036 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 36,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,071 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -1,180 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 170,8 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 188,6 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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