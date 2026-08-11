Ausblick: Sitowise Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sitowise Group wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,051 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sitowise Group nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 45,6 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie, gegenüber -1,180 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 181,2 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 188,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at