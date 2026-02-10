Sitowise Group Aktie
WKN DE: A2QSEV / ISIN: FI4000480215
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sitowise Group wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,037 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,6 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,017 EUR je Aktie, gegenüber -0,080 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 186,8 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 192,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
