Sivers IMA Aktie
WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sivers IMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sivers IMA wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,115 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sivers IMA noch 0,020 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,21 Prozent auf 84,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Sivers IMA noch 76,7 Millionen SEK umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,547 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,490 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 309,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 243,7 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sivers IMA Holding AB
|
07:01
|Ausblick: Sivers IMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Sivers IMA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Sivers IMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Sivers IMA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Sivers IMA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)