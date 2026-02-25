Ausblick: Sivers IMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sivers IMA wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,115 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sivers IMA noch 0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,21 Prozent auf 84,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Sivers IMA noch 76,7 Millionen SEK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,547 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,490 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 309,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 243,7 Millionen SEK waren.

