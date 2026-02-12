Ausblick: Sivers IMA präsentiert Quartalsergebnisse

Sivers IMA wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 84,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sivers IMA einen Umsatz von 76,7 Millionen SEK eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,547 SEK im Vergleich zu -0,490 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 309,0 Millionen SEK, gegenüber 243,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at