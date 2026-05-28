Sivers Semiconductors Aktie
WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798
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28.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sivers Semiconductors gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sivers Semiconductors veröffentlicht am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sivers Semiconductors in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 78,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 359,8 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 306,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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