Sivers Semiconductors Aktie

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WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sivers Semiconductors gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sivers Semiconductors veröffentlicht am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sivers Semiconductors in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 78,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 359,8 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 306,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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