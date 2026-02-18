Ausblick: Six Flags Entertainment präsentiert Quartalsergebnisse

Six Flags Entertainment veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,320 USD. Dies würde einen Gewinn von 91,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Six Flags Entertainment -3,710 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Six Flags Entertainment 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 605,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Six Flags Entertainment 687,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -15,198 USD im Vergleich zu -3,220 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,06 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

