Ausblick: Six Flags Entertainment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Six Flags Entertainment wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,367 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,990 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 930,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 928,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,460 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -15,890 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at