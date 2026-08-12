Sixt Aktie
WKN: 723133 / ISIN: DE0007231334
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sixt SE Vz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sixt SE Vz präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,04 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 22,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sixt SE Vz 1,67 EUR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 1,16 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,87 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,10 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 4,53 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,28 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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