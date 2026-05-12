Sixt Aktie
WKN: 723133 / ISIN: DE0007231334
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sixt SE Vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sixt SE Vz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE Vz -0,270 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sixt SE Vz in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 917,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 858,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 EUR, gegenüber 6,10 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,28 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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