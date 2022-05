Ausblick: SJM informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SJM präsentiert in der am 03.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,190 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SJM noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,45 Prozent auf 2,34 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte SJM noch 2,48 Milliarden HKD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,583 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,729 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,45 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,08 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at