Ausblick: SJR in Scandinavia (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SJR in Scandinavia (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2019 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,630 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,70 Prozent verringert. Damals waren 0,730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 100,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 104,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,72 SEK im Vergleich zu 2,75 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 423,4 Millionen SEK, gegenüber 396,6 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

