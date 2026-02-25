Ausblick: SJW legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SJW wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,485 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 197,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SJW für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 217,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,87 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 823,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 748,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at