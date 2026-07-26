Ausblick: SJW stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SJW wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass SJW für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,699 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 214,0 Millionen USD gegenüber 198,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 872,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 800,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at