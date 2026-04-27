SJW CorpShs Aktie
WKN: 939072 / ISIN: US7843051043
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: SJW stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SJW wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,490 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 180,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,92 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 885,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 800,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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