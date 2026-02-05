Ausblick: SK Biopharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

SK Biopharmaceuticals öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 434,02 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SK Biopharmaceuticals noch 2428,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll SK Biopharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,81 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,88 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2166,13 KRW, gegenüber 3074,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 707,17 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 547,60 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at